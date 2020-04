Noortje Herlaar gaat een rol spelen in het derde deel van de Soof-filmreeks. De actrice neemt de rol van een dokter op zich in de film die eind dit jaar moet verschijnen, meldt Dutch FilmWorks.

SOOF 3 is de derde film over het personage Soof, gespeeld door Lies Visschedijk. Naast de eerste twee films werden er ook twee seizoenen van een gelijknamige televisieserie uitgezonden op RTL.

Naast Visschedijk keren ook Dan Karaty, Fedja van Huêt, Elise Schaap en Anneke Blok terug in hun rol. Rick Paul van Mulligen en de Engelse acteur Manpreet Bachu maken net als Herlaar voor het eerst hun opwachting in de filmreeks.

Herlaar brak in Nederland door het programma Op Zoek Naar Mary Poppins te winnen. Ze kreeg zo de hoofdrol in deze musical. Ook was ze te zien in producties als Urinetown, Saturday Night Fever en Lazarus. Op televisie was ze te zien in series als Moeder, ik wil bij de Revue, Ramses en Lois.