De serie Mocro Maffia krijgt een derde seizoen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Videoland-serie in première gaat.

Het tweede seizoen is sinds kort te zien bij Videoland. Volgens de streamingdienst gaat het om de best bekeken release van een gescripte serie, hoewel er geen cijfers worden gedeeld.

"Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste", zegt creatief producent Achmed Akkabi in een reactie. "Na de laatste aflevering werden we overspoeld met de vraag of er een derde seizoen komt."

De eerste twee seizoenen speelden zich af in Nederland en België, maar volgens de makers laat het komende seizoen "meer van de internationale omvang van de cocaïne-industrie zien". De hoofdrollen in de serie worden vertolkt door onder anderen Akkabi, Nasrdin Dchar en Oussama Ahammoud.