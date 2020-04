De cast van The Nanny is onlangs digitaal bij elkaar gekomen. Onder anderen Fran Drescher en Madelina Zima hebben samen het script van de pilotaflevering voorgelezen. Het resultaat wordt volgende week op YouTube gepubliceerd, meldt Variety.

Drescher kwam tot dit idee omdat veel mensen nu thuiszitten wegens het coronavirus. "Lachen is het beste medicijn", laat de actrice weten.

Daarom besloot Drescher samen met de medebedenker van de serie om de cast van de sitcom weer bijeen te roepen. "Het is bedoeld voor onze fans die momenteel thuis in isolatie zitten en wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Het heeft ons in elk geval goed gedaan."

Alle castleden hebben via videobelapp Zoom de allereerste aflevering voorgelezen. Het resultaat is vanaf maandag 6 april op YouTube te bekijken.

Serie liep van 1993 tot 1999

Drescher speelde zes seizoenen de hoofdrol in de serie The Nanny. Als Fran Fine viel ze op door haar nasale stemgeluid en flinke haardos. De comedyserie was losjes gebaseerd op Dreschers eigen leven en haar jeugd in de New Yorkse wijk Queens.

In de serie, die in de Verenigde Staten werd uitgezonden tussen 1993 en 1999, speelde Drescher een deur-aan-deurverkoper die terechtkomt in het gezin van een Engelse theaterproducent en zijn drie kinderen. De serie werd ook in Nederland uitgezonden en ontving twaalf Emmy Award-nominaties.

Begin dit jaar werd bekend dat er wordt gewerkt aan een Broadway-musical die is gebaseerd op het verhaal uit The Nanny.

