The Witches-acteur Vincent Marzello is op 68-jarige leeftijd overleden, meldt zijn vrouw, actrice Lorelei King. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Marzello was gediagnosticeerd met dementie en kanker.

"De liefde van mijn leven, mijn lieve man Vincent Marzello is vanmorgen overleden", schrijft ze op haar sociale media. "Voor hen die hem kennen: het spijt me dat ik het nieuws op deze manier bekendmaak in plaats van dat ik jullie bel. Ik ben overweldigd. Mijn hart is gebroken.

Sinds de jaren zeventig speelde Marzello speelde in allerlei films en series, waaronder twee James Bond films - The Spy Who Loved Me en Never Say Never Again - en Superman (1978). Ook was de acteur te zien in de Britse komedieserie Little Brittain en speelde hij in de in 1990 uitgebrachte verfilming van The Witches, naar het boek van Roald Dahl. Meer recentelijk was hij stemacteur in Bob the Builder en The Magical Music Box.

Marzello's vrouw sprak eerder al openlijk over de ziektes van haar man en is ambassadeur van de stichting Dementia UK.