De populaire televisieserie De Luizenmoeder krijgt een speelfilm als vervolg: Luizenmoeder - de Film. Ilse Warringa, die juf Ank speelde in de serie, neemt hierbij de regie op zich, maakt Dutch Film Works dinsdag bekend. Hiermee maakt Warringa haar speelfilmdebuut als regisseur.

"De voorpret is er al, op papier bestaat het al en in mijn hoofd draait de film al op volle toeren: ik kan me er dus enorm op verheugen om de personages van De Klimop weer nieuw leven in te blazen en ze heerlijk als vanouds op mekaar in te laten hakken!", laat Warringa weten.

Bedenker en regisseur van de serie Jan-Albert de Weerd noemt de film een "een bekroning van de afgelopen drie jaar De Luizenmoeder". "Het is heel bijzonder om na twee seizoenen van de serie, nu samen met Ilse Luizenmoeder - De Film te ontwikkelen."

De serie viel in de smaak bij televisiekijkend Nederland. Centraal stond het verhaal van een groep docenten en ouders die betrokken waren bij een nogal absurdistische basisschool. Een terugkerend thema was het lied Hallo Allemaal van Juf Ank, dat na afloop viraal ging.

Er was al langer bekend dat de cast wel een Luizenmoeder-film zag zitten. Alle castleden, met uitzondering van Diederik Ebbinge, wilden hieraan meewerken.

De film wordt geproduceerd door Nijenhuis & Co (De Beentjes van Sint-Hildegard) in coproductie met Bing Film & TV (De Luizenmoeder).

De opnames staan gepland voor de tweede helft van 2020.