Oussama Ahammoud zou over een jaar of vijf graag zijn leven willen verfilmen. De achttienjarige acteur (Mocro Maffia, De Libi) wil dan zelf het scenario schrijven en de hoofdrol spelen, zegt hij in gesprek met VPRO Gids.

"Ik denk dat ik tegen die tijd wel genoeg heb meegemaakt om in een film te stoppen", aldus de acteur.

Ahammoud is een rijzende ster binnen de Nederlandse filmindustrie en start na de zomer met een toneelopleiding. Hij zou graag willen dat de film eraan bijdraagt dat zijn vrienden en wijkgenoten in het Amsterdamse stadsdeel Noord geïnspireerd raken om hem te volgen.

"De helft van de jongens in de wijk wil nu acteur worden. Op mijn beurt krijg ik daar weer inspiratie van om door te gaan, om nog beter te worden. Sommigen zien mij als een rolmodel, denk ik. Dat zorgt voor een zekere druk, maar ik vind het ook een eer. Het is een verantwoordelijkheid die ik wel wil dragen."

Ahammoud vindt het niet erg om gecast te worden om een Marokkaans personage te vertolken, maar zegt in gesprek met de gids dat het wel vervelend wordt als de nadruk continu op de afkomst blijft liggen. Vorig jaar was Ahammoud te zien De Libi. De acteur gelooft dat de film een verandering teweeg heeft gebracht in de Nederlandse filmwereld.

"In hiphop had je op zeker moment het album New Wave, een initiatief van het label Top Notch. Daarop verenigden allemaal jonge artiesten zich en dat voelde toen heel fris, alsof er een nieuwe stap werd gezet. Ik beschouw De Libi een beetje als een filmvariant op dat album, die hopelijk voor een frisse wind zal zorgen in de Nederlandse filmwereld. Want je ziet nog steeds veel clichés en stereotypen als het gaat om personages met een Marokkaanse achtergrond."