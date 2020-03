The Last Dance, een tiendelige documentairereeks over basketballer Michael Jordan en zijn club Chicago Bulls, wordt vanwege de coronacrisis eerder uitgebracht op Netflix. De Amerikaanse zender ESPN geeft hiermee naar eigen zeggen gehoor aan de oproep van fans: "Juist nu zoeken mensen afleiding in sport."

"Terwijl we het nu zonder live sport moeten doen, kijken mensen nog steeds naar de sportwereld om even te ontsnappen en te genieten van een collectieve ervaring." Het is volgens de zender gelukt om het productieschema te versnellen. Hierdoor zal de eerste aflevering van de serie op maandag 20 april op Netflix verschijnen. Dat is twee maanden eerder dan aanvankelijk was gepland.

De documentaire, geregisseerd door Jason Hehir (The Fab Five, The '85 Bears, Andre the Giant), vertelt het verhaal van een van de beste basketballers en succesvolste teams in de sportgeschiedenis: Michael Jordan en de Chicago Bulls.

In het najaar van 1997 kwamen Michael Jordan, Bulls-directeur Jerry Reinsdorf en hoofdcoach Phil Jackson overeen om het basketbalseizoen door een filmploeg vast te laten leggen. Dit leverde een portret op dat nu wordt vertoond in de documentaireserie The Last Dance.

De serie neemt kijkers mee achter de schermen tijdens de race om het kampioenschap in 1998. Jordans teamgenoten en zijn coach komen aan bod. Dit is aangevuld met recente interviews met rivalen en iconen. De serie toont ook de toenemende spanningen en conflicten die meespeelden tijdens de laatste strijd om het kampioenschap.

Vanaf maandag 20 april verschijnen er wekelijks twee afleveringen van de serie.