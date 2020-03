Anne Hathaway krijgt de hoofdrol in de bewerking van de autobiografie van Pamela Druckerman French Children Don't Throw Food, meldt The Hollywood Reporter. Het is nog niet bekend wanneer de opnames van het project beginnen.

French Children Don't Throw Food gaat over een Amerikaanse journalist die naar Parijs verhuist vanwege het werk van haar echtgenoot. Terwijl ze werk en carrière in balans probeert te brengen, komt ze erachter dat iedereen in haar omgeving eigen problemen heeft.

De productie van de filmbewerking is in handen van Blueprint Picture. Die filmstudio was verantwoordelijk voor onder meer Emma, de filmbewerking van de roman van Jane Austen, en de televisieserie A Very English Scandal, met Hugh Grant in de hoofdrol.

Hathaway is onder meer bekend van de film The Devil Wears Prada. De 37-jarige actrice speelde ook rollen in Batman: The Dark Knight Rises en Ocean's 8.