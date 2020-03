Regisseur Spike Lee heeft het script van zijn nooit gemaakte film over Jackie Robinson, de eerste Afro-Amerikaanse honkballer in de competitie MLB, online gezet.

De 63-jarige Lee, die onder meer een Oscar won voor zijn recentste film BlacKkKlansman, wilde de film in 1996 samen met acteur Denzel Washington gaan maken. Hij kwam er echter nooit aan toe.

In een videoboodschap op Instagram laat Lee weten dat hij het script nu als leesvoer aanbiedt: "Ik hoop dat iedereen die dit ziet, veilig thuiszit. Ik heb nu al veel tijd gehad om na te denken. Onder meer over projecten die ik nooit heb kunnen afmaken. Ik heb ooit een script geschreven voor een film over Jackie Robinson. Denzel moest hem spelen, maar hij vond zichzelf te oud voor de rol. Ik wil dit script nu met jullie delen."

Volgens Lee hoef je geen liefhebber van honkbal te zijn om het script te waarderen. "Het is vooral een heel mooi Amerikaans verhaal. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zo niet, ook niet erg. Blijf veilig mensen, en doe aan social distancing."

Jackie Robinson werd in 1947 in dienst genomen door honkbalclub Brooklyn Dodgers, die daarmee een einde maakte aan de segregatie in de Major League Baseball (MLB), de hoogste honkbaldivisie van de VS. Robinson was de eerste Afro-Amerikaanse speler die sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw in de MLB mocht uitkomen.