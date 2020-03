Edwin Jonker heeft een rol bemachtigd in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden. De 43-jarige acteur maakt vanaf maandag zijn entree als zakenman Richard van Nooten, vertelt hij zondag in RTL Boulevard.

Jonker voelde zich destijds door zijn nieuwe collega's in het fictieve plaatsje Meerdijk erg welkom. "Ik kreeg een rondleiding, een eigen postvakje en een eigen kleedkamer."

Vorige week maakte RTL bekend dat de opnames van de soapserie vanwege de uitbraak van het coronavirus inmiddels tijdelijk zijn stopgezet. Over de gevolgen voor het schema van de serie na 6 april wordt nog overlegd.

De 43-jarige Jonker vertolkte in 2019 de rol van Jezus in The Passion. Eerder was hij ook te zien in films als Tuintje in mijn hart en De ontsnapping.