Het zestiende seizoen van de ziekenhuisserie Grey's Anatomy stopt vanwege de situatie rondom het coronavirus na 21 in plaats van 25 afleveringen. Er komt wel een zeventiende seizoen, belooft een van de scenarioschrijvers van de serie, Krista Vernoff, via Twitter.

De laatste aflevering van het zestiende seizoen, getiteld Put on a Happy Face, is in de Verenigde Staten te zien op 9 april. Het is niet bekend of, en zo ja hoe de vier afleveringen die in het zestiende seizoen zijn vervallen te zien zullen zijn wanneer de serie volgend seizoen verder gaat.

Station 19, de spin-off van Grey's Anatomy die de levens van brandweerpersoneel volgt, maakt het seizoen af zoals gepland omdat van die serie alle afleveringen al zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor How To Get Away With Murder, een dramaserie die ook uit de koker komt van Grey's Anatomy's bedenker Shonda Rhimes.

Door de uitbraak van COVID-19, beter bekend als het coronavirus, liggen veel producties van films en series stil. De entertainmentvakbond International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) liet halverwege maart weten dat hierdoor 120.000 van de 150.000 leden werkloos zijn geraakt.

