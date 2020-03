Ryan Gosling gaat de hoofdrol spelen in de verfilming van het nog te verschijnen boek Project Hail Mary. De 39-jarige acteur zal ook als producent in de film fungeren.

MGM Studios en sciencefiction auteur Andy Weir zijn het volgens The Hollywood Reporter nu al eens geworden over de filmrechten van het nog te verschijnen boek. Hiermee is MGM de eigenaar van de filmrechten van Project Hail Mary.

Project Hail Mary gaat over een astronaut op een ruimteschip dat de planeet moet gaan redden. Gosling neemt samen met Ken Kao ook de productie op zich.

Weir werd vooral bekend als auteur van het boek The Martian, waar ook een film van verscheen.

Gosling' laatste optreden op het witte doek was eveneens een biografische astronautenfilm, First Man.

Het boek Project Hail Mary verschijnt in de lente van 2021 bij uitgeverij Random House. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen zal gaan draaien.