Mark Blum, bekend van rollen in onder meer Crocodile Dundee en Desperately Seeking Susan, is donderdag op 69-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt TMZ.

De Amerikaan had ook een vaste rol in de series Law & Order, NYPD Blue en Mozart in the Jungle en was te zien in het eerste seizoen van de succesvolle Netflix-serie You. Hij speelde hierin de rol van Mr. Mooney, de eigenaar van een boekenwinkel.

Ook was Blum actief als toneelacteur en stond hij veelvuldig op het podium van Broadway. Hij won een Obie Award, een prestigieuze toneelprijs, voor zijn acteerwerk in Gus and Al.

De acteur was getrouwd met actrice Janet Zarish.

