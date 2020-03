Doordat veel bioscopen momenteel zijn gesloten, kunnen films daar niet vertoond worden. Terwijl dit een belangrijke eis is om kans te maken op een Golden Globe. Daarom heeft de jury de regels aangepast; ook zonder bioscoopvertoning kan een film kans maken op de prestigieuze prijs.

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) maakte donderdag bekend de eisen ten minste tot en met 30 april te versoepelen, maar deze periode kan verlengd worden als dit nodig blijkt.

Waar het normaal gebruikelijk is om de rond de negentig juryleden van de HFPA, in een bioscoop of theater uit te nodigen voor een vertoning van de film, is het nu voldoende om voor een downloadlink of een dvd te zorgen.

Ook is er een uitzondering gemaakt in de manier waarop de film toegankelijk wordt gemaakt voor publiek. Normaal gesproken moeten potentiële deelnemende films tenminste zeven dagen in de bioscoop te zien zijn in of rondom Los Angeles, maar nu mag de film ook eerst uitgebracht worden op bijvoorbeeld een streamingdienst.

Hiermee hoopt de HFPA de films die worden uitgebracht tijdens de coronacrisis een net zo eerlijke kans te bieden als de films die worden uitbracht wanneer er geen maatregelen meer zijn.