Meghan Markle spreekt voor Disney+ het verhaal in van Elephant, een Disneynature-film over de reis van twee olifanten door de woestijn. Het is het eerste grote project waar de hertogin van Sussex aan meewerkt sinds de breuk met het Britse koninklijk huis.

Markles stem is te horen in het verhaal over de Afrikaanse olifant Shani en haar zoon Jomo. Zij maken met hun kudde een reis van honderden kilometers door de uitgestrekte Kalahari-woestijn.

In ruil voor haar medewerking vroeg Markle Disney+ om Elephants Without Borders te steunen, een stichting waar Markle en prins Harry zich al langere tijd voor inzetten.

Elephants Without Borders werkt aan manieren om de olifanten in Botswana te beschermen. Onder meer door onderwijs aan te bieden, economische ontwikkelingen te stimuleren en oplossingen te vinden om de olifanten zoveel mogelijk bij de mensen vandaan te houden.

Prins Harry zou zijn vrouw aan de nieuwe opdracht hebben geholpen. Hij polste bij de première van The Lion King of er iets was dat Markle zou kunnen inspreken.