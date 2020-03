Courteney Cox, die tien jaar lang de rol van Monica Geller speelde in de serie Friends, kan zich zestien jaar na het stoppen van de serie weinig inhoudelijke details herinneren. De 55-jarige actrice heeft daarom besloten om alle seizoenen voor het eerst achtereen te kijken.

"Heel veel mensen stellen me voortdurend quizvragen over Friends", vertelt Cox in gesprek met talkshowpresentator Jimmy Kimmel. "Maar ik herinner me niets van de show."

De actrice wijt dit aan haar slechte geheugen. "Ik weet nog wel hoe het op de set was, dat we ontzettend veel plezier hebben. Maar als het om inhoudelijke kennis gaat, faal ik elke keer opnieuw."

Daarom heeft Cox, die momenteel veel thuiszit wegens de coronacrisis, besloten om de serie voor het eerst in zijn geheel te bekijken. "Ik zit nu in seizoen één", zegt de actrice.

Begin dit jaar werd bekend dat de nieuwe streamingdienst HBO Max een reüniespecial gaat maken met de castleden van Friends. De opnames hiervan zouden deze week beginnen, maar wegens de maatregelen rondom het coronavirus zijn deze voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het was de bedoeling dat de special in mei zou verschijnen. Het is nog niet bekend of en wanneer de Friends-reünie te zien zal zijn in Nederland. HBO Max zal bij de start niet te zien zijn in Nederland, maar de uitzendrechten van HBO-titels zijn in handen van VodafoneZiggo.