Het is de makers van The Walking Dead niet gelukt om de zestiende en laatste aflevering van het tiende seizoen op tijd af te krijgen. The Hollywood Reporter meldt dat de aflevering op 12 april had moeten worden uitgezonden, maar dat de postproductie is gestaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Zender AMC meldt dat het seizoen op 5 april voortijdig eindigt. Dan wordt de een-na-laatste aflevering van de tiende reeks uitgezonden. Het slot van het huidige seizoen wordt op een later moment uitgezonden.

Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid ook dat de première van het elfde seizoen verschoven zal worden. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen staat nu nog gepland voor oktober. De opnames van de serie liggen stil door de coronacrisis.

AMC begon in oktober 2010 met het uitzenden van de postapocalyptische serie waarin de mensheid wordt bedreigd door een zombievirus. De serie won meerdere Emmy Awards en werd genomineerd voor een Golden Globe.

