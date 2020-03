China brengt de vier Avengers-films opnieuw uit in de bioscopen, meldt The Hollywood Reporter woensdag. Ook Avatar, Inception en Interstellar zouden gepland staan voor heruitgave om de lokale filmindustrie weer in het zadel te helpen tijdens de situatie rondom het coronavirus.

Wanneer de films precies weer in de Chinese bioscopen te zien zijn is onbekend. Het zou een kwestie van dagen of weken zijn.

China denkt de uitbraak van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, onder controle te hebben. Zo stond het land eerder de inwoners van de provincie waar de coronapandemie begon weer toe om te reizen.

Heruitgave van films bleek in China eerder een financieel succes. Zo bracht in 2012 een heruitgave van Titanic in China 145 miljoen dollar op (zo'n 130 miljoen euro).

145 Video Bekijk hier de trailer van de nieuwe Avengers-film Endgame

