De Nederlandse actrice Yootha Wong-Loi-Sing heeft op het Amerikaanse festival SXSW de juryprijs gekregen voor haar rol in Really Love. Dat blijkt uit een lijst van winnaars, gepubliceerd door onder meer Deadline.

De 32-jarige actrice, die in Nederland onder meer te zien was in Hoe duur was de suiker?, kreeg op het festival een speciale juryprijs voor haar acteerwerk. De prijs gaat ook naar haar medespeler Kofi Siriboe.

De film gaat over een jonge schilder die zijn plek in de competitieve kunstwereld probeert te bemachtigen. Als hij het personage van Wong-Loi-Sing, een aantrekkelijke jonge rechtenstudente, ontmoet, komt hij voor een moeilijke keuze te staan.

De rol van de kunstenaar wordt gespeeld door Siriboe, een acteur die eerder in onder meer te zien was in Whiplash en Straight Outta Compton. Ook had hij een hoofdrol in de serie Queen Sugar van OWN, het netwerk van Oprah Winfrey.

SXSW wordt jaarlijks georganiseerd in Austin, Texas en is samen met Sundance een van de festivals voor kleinere films.