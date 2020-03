Wonder Woman 1984, die eigenlijk op 5 juni zou uitkomen in de Verenigde Staten, is wegens de maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld. De superheldenfilm zal nu op 14 augustus in première gaan, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

"We hopen dat de wereld dan een meer veilige en gezonde plek is", laat filmproducent Warner Bros. weten in een verklaring.

Wonder Woman 1984, met in de hoofdrol Gal Gadot, is al eerder uitgesteld. De première van de film stond eigenlijk gepland op 1 november 2019, maar er werd gekozen voor een nieuwe releasedatum in de zomer, omdat dat ook een succesvolle tijd bleek voor de eerste Wonder Woman in 2017.

Ook de musicalfilm In the Heights, de horrorfilm Malignant en de animatiefilm Scoob! worden uitgesteld. Hier zijn door Warner Bros. nog geen nieuwe releasedata voor bekendgemaakt.

Meerdere grote films zijn wegens de maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld naar later dit jaar. Hieronder vallen onder meer de nieuwe James Bond-film No Time To Die, de Marvel-film Black Widow en de liveactionversie van Disney-film Mulan.

