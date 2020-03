De dramaseries Pose en Station 19 doneren mondkapjes en andere rekwisieten aan zorgverleners, meldt Variety zaterdag. Hiermee willen ze een bijdrage leveren aan de strijd tegen het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus.

Pose doneert medische rekwisieten aan het Mount Sinai ziekenhuis in New York. De serie, die zich afspeelt in de societykringen van die stad in de jaren tachtig, filmt daar scenes voor het derde seizoen.

De brandweerserie Station 19 doneerde haar voorraad mondmaskers aan de brandweer van het Amerikaanse Ontario.

Donderdag werd bekend dat ziekenhuisserie The Resident mondkapjes en andere medische rekwisieten doneerde aan het Grady Memorial ziekenhuis in Atlanta. De opnames van de in die stad opgenomen serie waren stilgelegd vanwege de situatie rondom het coronavirus en daardoor waren de mondkapjes overbodig.

