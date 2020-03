Onder anderen Tjitske Reidinga, Soundos El Ahmadi, Paul Groot en Johnny Kraaijkamp jr. maken deel uit van de Nederlandse stemmencast van The Willoughbys. De animatiefilm verschijnt op 22 april op Netflix.

Ook de stemmen van Patrick Martens, Vajèn van den Bosch, Murth Mossel en Wart Kamps zijn te horen in de nieuwe film.

In de originele, Amerikaanse versie hebben onder anderen Will Forte, Maya Rudolph, Terry Crews en Ricky Gervais een rol in de stemmencast.

The Willoughbys draait om de kinderen Jane (Van den Bosch), Tim (Martens) en de tweeling (Kamps), die ervan overtuigd zijn dat ze zichzelf beter kunnen opvoeden dan hun ouders. Hiervoor sturen ze hun ouders op een gevaarlijke vakantie.