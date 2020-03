De ziekenhuisserie The Resident doneert mondkapjes en andere medische rekwisieten aan het Grady Memorial ziekenhuis in Atlanta, meldt NBC Today donderdag. De opnames van de in Atlanta opgenomen serie waren stilgelegd vanwege de situatie rondom het coronavirus en daardoor waren de mondkapjes overbodig.

Een reumatoloog uit het ziekenhuis deelt een foto van de gedoneerde rekwisieten. "We hadden dit goede nieuws vandaag wel nodig", aldus Karen Law.

Wereldwijd worden de opnames van films en televisieseries stilgelegd vanwege het coronavirus. Onder meer werden de opnames van The Batman stilgelegd.

The Resident is in Nederland te zien op Fox. Inmiddels is daar het tweede seizoen te zien.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.