De in juli geplande wereldwijde première van Minions: The Rise Of Gru is uitgesteld, meldt Deadline donderdag. Vanwege de situatie rondom het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, is het niet mogelijk om de animatiefilm op tijd af te krijgen.

De Parijse filmstudio die de vervolgfilm op Minions produceert is tijdelijk gesloten omdat in Frankrijk strenge maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Illumination zegt hiermee te voldoen aan de eisen van de Franse regering.

Minions is een spin-off uit 2015 van de animatiefilms Despicable Me en Despicable Me 2. De film bracht ongeveer 1 miljard euro op.

Illumination is ook verantwoordelijk voor de Despicable Me-films. In 2017 werden die de meestverdienende animatiefilms ooit.

