Het filmfestival van Cannes kan dit jaar niet in mei worden georganiseerd, maakt de organisatie van het festival via Twitter bekend.

"Vanwege de gezondheidscrisis en de ontwikkeling van de situatie in zowel Frankrijk als de rest van de wereld, is het dit jaar niet mogelijk het Filmfestival van Cannes van 12 tot 23 mei te organiseren", schrijft de organisatie.

De organisatie zoekt nog naar mogelijkheden om het festival later in het jaar alsnog te laten plaatsvinden, maar daar moeten nog beslissingen over worden genomen.

Filmfestival niet verzekerd tegen annulering door corona

Eerder deze maand werd bekend dat het filmfestival niet verzekerd was tegen een eventuele annulering wegens het coronavirus. Verzekeringsmaatschappij Circle Group zou een verzekering tegen epidemieën en pandemieën hebben aangeboden, maar dit werd afgeslagen door de organisatie.

Directeur van het Cannes Film Festival, Pierre Lescure, liet aan de Franse krant Le Figaro weten dat het polisaanbod van de verzekeringsmaatschappij buitenproportioneel hoog was.

Grote internationale filmsterren komen jaarlijks in mei samen in de Franse badplaats. Op het festival gaan verschillende films in première en wordt onder meer de filmprijs de Gouden Palm uitgereikt.