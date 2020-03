Pierre Bokma en Eric Corton spelen een rol in het tweede seizoen van Mocro Maffia. Dit blijkt uit een donderdag verschenen trailer van de serie die vanaf vrijdag 20 maart op Videoland te zien is.

De eerste aflevering van de tweede reeks zou eigenlijk pas op 2 april te zien zijn, maar dit werd vervroegd op verzoek van fans die nu veelal thuis zitten door de uitbraak van het coronavirus. Na 20 maart verschijnt elke dag een nieuwe aflevering van de zeven delen tellende tweede reeks.

Het tweede seizoen van Mocro Maffia is geschreven door Achmed Akkabi, Ashar Medina en Oscar van Woensel. Regie is in handen van Mustafa Duygulu en Victor Ponten. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Nasrdin Dchar, Daan Schuurmans, Bilal Wahib en Akkabi. Het eerste seizoen van Mocro Maffia ging in oktober 2018 in première.