De grootschalige jeugdserie The Letter for the King die vanaf vrijdag is te zien, is niet alleen gebaseerd op De Brief voor de Koning, maar heeft ook een belangrijke rol voor Gijs Blom. De 23-jarige acteur vertelt aan NU.nl dat hij de makers pas ontmoette toen hij aankwam op de set in Nieuw-Zeeland.

Blom, bekend van films als Pijnstillers en Jongens, deed oorspronkelijk auditie voor de rol van prins Iridian. "Dat werkt tegenwoordig vaak via 'selftapes'", legt de acteur uit. "Ik kon vanuit huis met een vriend een video opnemen. Meestal hoor je dan nooit meer iets."

Ditmaal liep dat anders. Blom werd weliswaar geweigerd, maar werd kort daarop ook gevraagd of hij met de regisseur wilde Skypen. "Ik was behoorlijk in de war", vertelt hij. "Ze stuurden me ook meteen vier scripts op."

De regisseur bleek hem op het oog te hebben voor een andere rol: Viridian, de machtsbeluste broer van de prins. "De grote slechterik van het verhaal", vertelt Blom. "Een veel leukere rol. Het leek me een hele interessante uitdaging."

'Zij zaten al in Nieuw-Zeeland'

Eerst moest er echter een nieuwe video worden gemaakt. "Zij zaten toen al in Nieuw-Zeeland, dus ze moesten heel snel een knoop doorhakken. Ze zeiden dat ze binnen 24 uur iets zouden laten weten, maar dat werd een bloedstollende zeven dagen, haha. Uiteindelijk heb ik iedereen een maand later pas ontmoet, toen ik zelf daarheen vloog."

The Letter for the King slaat nieuwe wegen in ten opzichte van het originele verhaal. Er zijn meer verhaallijnen en fantasy-elementen spelen een belangrijke rol. "Ik ben er nooit bang voor geweest dat we het boek geen eer aan zouden doen", vertelt Blom. "Tegelijkertijd wordt het ook niet een-op-een naverteld. Het doel is om dit verhaal te vertellen aan een nieuwe generatie."

'Grootte van het project maakt mij niet uit'

Blom heeft inmiddels een nieuwe grote titel op zijn cv staan. De Slag om de Schelde is met een budget van veertien miljoen euro een van de grootste Nederlandse films ooit.

"Die grootte van het project maakt me eigenlijk helemaal niet uit", vertelt de acteur die onlangs ook het kleinschaligere Dead & Beautiful opnam. "Als het een mooie rol is en het verhaal waarde heeft, doe ik er heel graag aan mee."

Blom brak in 2014 door met rollen in verschillende jeugddrama's. Jongens leverde hem een Gouden Kalf-nominatie op. Later speelde hij onder meer de hoofdrol in de serie 4Jim. Momenteel zit hij in het derde jaar van de Amsterdamse Toneelschool. The Letter for the King is zijn eerste Engelstalige rol.