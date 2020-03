De cast van de comedy Friends zou eenmalig terugkeren voor een reünie, maar HBO heeft de productie stilgelegd vanwege het coronavirus. Dat meldt Variety woensdag.

De opnames voor de serie zouden volgende week beginnen, maar dit is tot minimaal mei verplaatst.

In februari kondigde de Amerikaanse streamingsdienst aan dat de Friends-reünie in de vorm van een special eenmalig bij HBO Max zou verschijnen.

De reünie moet worden opgenomen in de originele Warner Bros studio in Burbank.

Het is nog niet bekend of de Friends-reünie te zien zal zijn in Nederland.