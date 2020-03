Aaron Paul, die vijf seizoenen lang de rol van drugsgebruiker en -fabrikant Jesse Pinkman speelde in de serie Breaking Bad, is niet van plan om soortgelijke personages nog te spelen. De veertigjarige acteur wil zichzelf blijven uitdagen en verrassen.

"Het aantal keren dat ik sinds Breaking Bad een rol aangeboden heb gekregen als een sympathieke drugsverslaafde slaat werkelijk nergens op", vertelt Paul in gesprek met het NRC. "Ik heb helemaal geen behoefte meer aan zulke rollen. Daar ben ik klaar mee."

De acteur, die recentelijk meespeelde in de thriller The Parts You Lose, vindt het zijn eigen verantwoordelijkheid dat hij "niet in de val stapt van typecasting". "Ik wil mezelf en het publiek blijven uitdagen en verrassen."

Paul heeft zelf een voorkeur voor rollen in "duistere, zware drama's". "Dat is nu eenmaal het soort films en series waar ik zelf het liefst naar kijk. Het komt gewoon veel minder vaak voor dat ik een scenario onder ogen krijg voor een lichte komedie en dat ik daar meteen een heel sterk gevoel bij heb. Ik vind mezelf ook niet bijzonder grappig."

Een schurkenrol staat echter niet op de verlanglijst van de Amerikaan. "Het liefst speel ik gecompliceerde figuren die evidente problemen hebben, die een basis hebben in de werkelijkheid. Ik ben eigenlijk nooit een slechterik zoals in een film van Marvel, die aan zijn snor draait terwijl hij zijn duivelse plannen uitbroedt en lacht om de wanhoop van de mensheid."