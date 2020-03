Stefan de Walle gaat Otto Frank spelen in het nieuwe oorlogsdrama Mijn beste vriendin Anne Frank. Aiko Beemsterboer, die eerder naam maakte met het boksdrama Vechtmeisje, is te zien als de titelpersoon.

De opnames van de film gingen onlangs van start in Hongarije. Voorlopig is de draaiperiode stilgelegd vanwege het coronavirus, maar distributeur Dutch Film Works laat weten dat de geplande bioscoopreleasedatum (15 oktober) vooralsnog kan blijven staan.

Het oorlogsdrama gaat over de vriendschap tussen Hanneli Goslar en Anne Frank. De twee werden uit elkaar gedreven tijdens de Tweede Wereldoorlog en ontmoetten elkaar later weer in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Goslar wordt gespeeld door Josephine Arendsen, de veertienjarige actrice die vorig jaar nog te zien was in Mijn bijzonder rare week met Tess. Eerder werd al bekend dat Netflix de rechten van de film heeft verworven. Het is nog onbekend wanneer het drama via de streamingdienst te zien zal zijn.

Mijn beste vriendin Anne Frank wordt geregisseerd door Ben Sombogaart, bekend van films als De Storm en Bride Flight. Met het oorlogsdrama De Tweeling, gebaseerd op het boek van Tessa de Loo, werd hij in 2004 voor een Oscar genomineerd.