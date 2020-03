De releasedatum van Black Widow, de Marvel-superheldenfilm waarin Scarlett Johansson de hoofdrol speelt, is voor onbepaalde tijd uitgesteld, meldt Disney volgens Variety. Het was de bedoeling dat de film op 1 mei zou uitkomen.

Ook de films The Personal History of David Copperfield en The Woman in the Window zijn voorlopig niet in de bioscopen te zien.

De release van Disney-film Mulan, die op 26 maart zou verschijnen, gaat niet door. Ook fantasyfilm The New Mutants (release op 6 april) en de horrorfilm Antlers (30 april) blijven voorlopig op de plank liggen.

Black Widow is een huurmoordenaar en spion die in meerdere Marvel-films haar opwachting maakte. Zo is Johansson als Black Widow te zien in Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War en Avengers: Infinity War.