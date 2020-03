Het tweede seizoen van Mocro Maffia is vanaf 20 maart te zien op Videoland. De releasedatum is twee weken naar voren gehaald op het verzoek van fans.

"Nu veel mensen thuiszitten kregen Videoland en de cast van heel veel mensen de vraag of we het nieuwe seizoen eerder konden releasen. Om onze fans in deze gekke tijd tegemoet te komen hebben we er met zijn allen alles aan gedaan om dit mogelijk te maken", aldus producent Achmed Akkabi.

De eerste aflevering van de tweede reeks zou eigenlijk pas op 2 april te zien zijn, maar dit is nu vervroegd naar 20 maart. Na 20 maart verschijnt elke dag een nieuwe aflevering van de zeven delen tellende tweede reeks.

Het tweede seizoen van Mocro Maffia is geschreven door Akkabi, Ashar Medina en Oscar van Woensel. Regie is in handen van Mustafa Duygulu en Victor Ponten. Het eerste seizoen van Mocro Maffia ging in oktober 2018 in première.