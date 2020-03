De filmopnames in Nieuw-Zeeland voor vier filmvervolgen op Avatar uit 2009 zijn uitgesteld in verband met de uitbraak van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus. De producent heeft dinsdag aan de New Zealand Herald laten weten dat de productieleiders in Los Angeles blijven.

Jon Landau, de producent van Avatar 2 tot en met Avatar 5, weet niet wanneer de productie van de sciencefictionfilms hervat wordt. Aanvankelijk zouden de productieleiders vrijdag afreizen naar Nieuw-Zeeland.

De productie van de vier filmvervolgen loopt sinds 2017. De vier films hebben een gezamenlijk budget van 1 miljard dollar (ongeveer 900 miljoen euro).

Na de première in 2009 bracht Avatar ongeveer 2,3 miljard euro op. Daarmee is het een van de best verdienende films aller tijden.