De film Cats heeft maandag de meeste Golden Raspberry Awards gewonnen, de filmprijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. De op de musical gebaseerde kattenfilm won na eerdere slechte kritieken zes Razzies, waaronder die voor slechtste film en slechtste regie.

Eddie Murphy won de enige positieve prijs die de organisatie tijdens de veertigste editie van de filmprijzen uitdeelde. De acteur won voor zijn hoofdrol in Dolemite Is My Name de Razzie Redeemer Award, voor acteurs die zich na eerdere Razzie-nominaties revancheren met goede acteerprestaties.

De bekendmaking van de Golden Raspberry Awards was via YouTube, vanwege de situatie rondom het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus.

Slechtste film

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Slechtste acteur

James Franco - Zeroville

David Harbour - Hellboy

Matthew McConaughey - Serenity

Sylvester Stallone - Rambo: Last Blood

John Travolta - The Fanatic & Trading Paint

Slechtste actrice

Hilary Duff - The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway - The Hustle & Serenity

Francesca Hayward - Cats

Tyler Perry - (As Medea) A Madea Family Funeral

Rebel Wilson - The Hustle

Slechtste mannelijke bijrol

James Corden - Cats

Tyler Perry - A Madea Family Funeral

Tyler Perry - A Madea Family Funeral

Seth Rogan - Zeroville

Bruce Willis - Glass

Slechtste vrouwelijke bijrol

Jessica Chastain - Dark Phoenix

Cassi Davis - A Madea Family Funeral

Judi Dench - Cats

Fenessa Pineda - Rambo: First Blood

Rebel Wilson - Cats

Slechtste combinatie op filmscherm

Any Two Half-Feline/Half-Human Hairballs - Cats

Jason Derulo & His CGI-Neutered “Bulge” - Cats

Tyler Perry & Tyler Perry (or Tyler Perry) - A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone & His Impotent Rage - Rambo: Last Blood

John Travolta & Any Screenplay He Accepts

Slechtste regisseur

Fred Durst - The Fanatic

James Franco - Zeroville

Adrian Grunberg - Rambo: Last Blood

Tom Hooper - Cats

Neil Marshall - Hellboy

Slechtste scenario

Cats

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Slechtste remake of sequel

Dark Phoenix

Godzilla, King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Slechtste omgang met mensenlevens of publiek bezit

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood (winner)

Razzie Redeemer Award

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name

Keanu Reeves - John Wick 3 & Toy Story 4

Adam Sandler - Uncut Gems

Jennifer Lopez - Hustlers

Will Smith - Aladdin