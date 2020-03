De première van het vierde seizoen van Fargo is wegens de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. De start zou in april zijn. Dat melden diverse Amerikaanse media.

FX Networks, een kanaal dat onderdeel is van Disney, meldt dat de première van het vierde seizoen van Fargo is uitgesteld. De oorspronkelijke verschijningsdatum was 19 april, een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

De eerste drie seizoenen van Fargo, in Nederland te zien via Netflix, waren een grote hit. De serie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996 en speelt zich telkens af in verschillende tijdperken met verschillende acteurs.

