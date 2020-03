Universal brengt grote films als Trolls 2 en Ivisible Man gelijktijdig met de bioscooprelease uit als ‘on demand’-titel. Dat melden verschillende Amerikaanse media maandag.

Het gaat tot nu toe om de animatiefilm The Trolls Worldtour, de horrorfilm The Invisible Man, de kostuumfilm Emma en The Hunt.

Universal springt hiermee in op het gegeven dat door het coronavirus wereldwijd bioscopen en theaters de komende weken gesloten zullen blijven.

The Inivisible Man en Emma draaiden al in de Nederlandse bioscopen. Trolls 2 en The Hunt zouden in april uitkomen.

De maatregel 'on demand' houdt in dat kijkers de films tegen betaling een paar dagen kunnen bekijken.

Vooralsnog is het een eenmalige maatregel en het is volgens Universal niet de bedoeling alle titels de komende maanden op deze manier uit te brengen.

De releases van films zoals No Time To Die, Fast & Furious 9 en Mulan zijn wel uitgesteld tot later dit jaar.