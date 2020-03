De opnamen van de in Groot-Brittannië opgenomen series The Witcher en Peaky Blinders, die beide te zien zijn op Netflix, liggen tijdelijk stil vanwege het coronavirus.

De opnamen van het tweede seizoen van The Witcher, waarin Henry Cavill de hoofdrol speelt, zijn vooralsnog met twee weken uitgesteld. Volgens Deadline worden alle productiemedewerkers in de tussentijd gewoon doorbetaald.

Het drama wordt opgenomen in Arborfield Studios, zo'n 65 kilometer ten westen van Londen. "Het coronavirus zorgt voor moeilijkheden bij iedereen die aan Netflix-producties werkt", aldus een ingewijde. Netflix kondigde vorige week al aan dat producties in de Verenigde Staten en Canada werden stilgelegd. The Witcher is de eerste grote serie in Groot-Brittannië die stil komt te liggen.

De makers van Peaky Blinders, die wilden beginnen met opnamen voor het zesde seizoen, kondigen aan dat de productie voorlopig stilligt, maar ze melden niet voor hoelang.

Wereldwijd worden de opnamen van talloze series en films momenteel stilgelegd. Zo gaan alle film- en televisieproducties in India tot en met minstens eind deze maand niet door. In Noord-Amerika gaat het om onder meer Stranger Things, The Handmaid's Tale en The Walking Dead.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.