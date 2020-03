De Franse buldog die in Modern Family was te zien als Stella, de hond van de familie Pritchett, is volgens The Blast een paar dagen na de uitzending van de laatste aflevering overleden. Het dier, dat eigenlijk Beatrice heet, speelde zo'n acht jaar lang mee in de populaire comedyserie.

De buldog verving in 2012 de hond die aanvankelijk de rol van Stella speelde. De eigenaar van het dier eiste dat zij elke dag bij de opnames mocht zijn, maar de producenten keurden dat niet goed. Zij besloten daarom een andere hond uit te kiezen.

Stella werd geïntroduceerd in het tweede seizoen, toen het personage Jay Pritchett besloot zijn gezin uit te breiden met een huisdier. In het vierde seizoen was Beatrice voor het eerst te zien als Stella.

Onlangs werd de allerlaatste aflevering van Modern Family opgenomen. Die moet nog worden uitgezonden. In totaal zijn er elf seizoenen gemaakt.

De met prijzen overladen sitcom gaat over de zeer divers samengestelde familie Pritchett. De serie won vijf keer achtereen de Emmy Award voor de beste comedyserie. Ook werden de acteurs meerdere malen bekroond voor hun rollen in de serie.

Modern Family wordt in Nederland uitgezonden bij Comedy Central.