India zet alle film- en televisieproducties op pauze tot ten minste eind maart. De producentenbond heeft zondag besloten dat de gezondheid van de bewoners van het land momenteel prioriteit heeft.

"De gezondheid en veiligheid van onze collega's staat op de eerste plaats", zegt Kulmeet Makkar, CEO van de producentenvereniging van India, maandag tegen Variety.

"We begrijpen ook dat er veel financiële gevolgen zitten aan het annuleren van opnames. Maar op dit moment heeft veiligheid prioriteit."

Onder de Bollywood-producties die tijdelijk worden gepauzeerd, horen onder meer een remake van Forrest Gump (getiteld Laal Singh Chaddha met in de hoofdrol Aamir Kahn, foto) en het sportdrama Jersey.

In India zijn momenteel 113 bevestigde gevallen van het coronavirus. Twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

Ook in andere landen ondervindt de filmindustrie gevolgen van het COVID-19-virus. Zo zijn de opnames in Nieuw-Zeeland voor de The Lord of the Rings-serie twee weken stilgelegd en is ook de productie voor de nieuwe Batman-film tijdelijk gestaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.