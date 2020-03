De opnames in Nieuw-Zeeland voor de The Lord fo the Rings-serie zijn twee weken stilgelegd vanwege de situatie rondom het coronavirus, ook bekend als COVID-19-virus. Ongeveer achthonderd medewerkers staan vanaf maandag op non-actief, meldt The Hollywood Reporter maandag.

De stap om de opnames stil te leggen is genomen nadat Nieuw-Zeeland de grenzen sloot om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is niet bekend wanneer de opnames van de serie hervatten.

Voor zover bekend heeft niemand van het productieteam het coronavirus opgelopen. In een memo wordt aan alle productiemedewerkers verzocht de opnameset van The Lord of the Rings alleen te bezoeken na toestemming van een leidinggevende.

De The Lord of the Rings-serie wordt ontwikkeld door Amazon, met een productiebudget van 1 miljard dollar (ongeveer 900 miljoen euro). In september werd bekend dat Will Poulter een van de hoofdrollen zal vertolken.