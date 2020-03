Kindster Lorenzo Brino, die Sam Camden speelde in de Amerikaanse serie 7th Heaven, is op 21-jarige leeftijd overleden na een auto-ongeluk.

Het auto-ongeluk vond plaats in de nacht van 9 maart in Yucaipa, Californië. Tijdens het rijden verloor Brino de controle over zijn auto, waarna hij tegen een elektriciteitspaal botste. De San Bernardino County Sheriff's Department meldt dat de acteur ter plaatse overleed.

Volgens TMZ, die het nieuws als eerste deelde, was Brino de enige inzittende. Er start een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

7th Heaven gaat over een protestantse dominee, Eric Camden, zijn vrouw en hun zeven kinderen. Brino en zijn broer speelden de twee jongste kinderen van Annie en Eric Camden.