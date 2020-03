Filmproducent Warner Bros heeft de opnames van de film The Batman vanwege het coronavirus twee weken laten stilleggen. Dat meldt Deadline.

Hoewel nog niemand van de productie of cast het COVID-19-virus heeft opgelopen, besloot Warner Bros toch tot het stopzetten van de productie voor minstens twee weken.

The Batman, geregisseerd door Matt Reeves, stond gepland voor juni 2021 en richt zich op een verhaallijn met een jongere Bruce Wayne, de persoon achter Batman. Robert Pattinson (33) is de jongste acteur ooit die de rol van Batman vertolkt in een speelfilm.