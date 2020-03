Bioscopen, theaters en musea zijn beperkt open en belangrijke filmreleases worden opgeschoven. Entertainment zal de komende weken voor een groot deel uit de televisie komen. Wat hebben de Nederlandse streamingdiensten te bieden? NU.nl maakt een overzicht van het belangrijkste en meest geliefde filmaanbod in maart.

Netflix

Netflix voegde onlangs goed ontvangen kaskrakers als Mission: Impossible - Fallout en Gravity toe. Voor meer actie kunnen kijkers sinds kort ook terecht bij het komische Spenser Confidential, hoewel Amerikaanse recensenten daar een stuk minder lovend over zijn. Vanaf 20 maart wordt Angel Has Fallen nog aan de grote publieksfilms toegevoegd.

Filmhuisliefhebbers kunnen intussen terecht bij het Oscarwinnende Room, of Christopher Nolans doorbraakthriller Memento. Daarnaast voegde Netflix onlangs alles van Studio Ghibli toe, de Japanse tegenhanger van Disney. De fantasievolle animatiefilms, vaak met een spiritueel randje, worden doorgaans lovend ontvangen. Spirited Away, Princess Monoke en My Neighbor Totoro zijn een paar van de bekendste en meest geliefde films.

143 Video Bekijk hier de trailer van Angel Has Fallen

Disney Plus

De nieuwe jeugdfilm Stargirl werd door Amerikaanse vakbladen onlangs positief ontvangen. Verder verschenen twee filmhits uit 2019 op de streamingdienst: Toy Story 4 en The Lion King.

Wat betreft familiefilms kun je met de volgende films vooruit: Cheaper by the Dozen, over Tom en Kate Baker en hun twaalf kinderen, en Night at the Museum: Battle of the Smithsonian.

194 Video The Lion King-acteurs moesten scripts weggooien

Pathé Thuis

Ook via Pathé Thuis zijn verschillende Oscarwinnaars te zien, zoals de Zuid-Koreaanse film Parasite, het prachtig vertolkte leven van Judy Garland in Judy en de biografische sportfilm Ford v Ferrari.

De Britse regisseur Ken Loach staat bekend om zijn realistische stijl en socialistische thema's die hij aansnijdt, en Sorry We Missed You past perfect in die omschrijving. Als je meer zin hebt in psychologische horror, kan Doctor Sleep van Mike Flanagan een optie zijn.

Eind vorig jaar verscheen in de bioscopen de film die als slotstuk dient van de succesvolle serie Penoza. In Penoza: The Final Chapter wordt duidelijk wat er met Carmen van Walraven en haar familie en vrienden gebeurt.

Later deze maand verschijnen op Pathé Thuis onder meer Zombieland: Double Tap (16 maart) en het populaire moordmysterie Knives Out (27 maart).

144 Video Trailer Ford v. Ferrari met Matt Damon toont waargebeurde vete

Videoland

Onlangs zijn op Videoland alle Bond-films toegevoegd. Begin deze maand werd bekend dat de nieuwste titel, No time to die, niet in april maar in november pas in de bioscopen verschijnt.

Verder is onder meer de gestileerde horrorfilm Crimson Peak te zien en Belofte van Pisa, naar de gelijknamige debuutroman van Mano Bouzamour. Vanaf maandag zijn 21 Jump Street en 22 Jump Street ook te vinden bij Videoland.

153 Video Bekijk hier de trailer van De Belofte van Pisa

Amazon Prime

Op Amazon Prime zijn onder meer alle Harry Potter-films, de Lord of the Rings-trilogie en de Hangover-trilogie te vinden, net als The Dark Knight en The Dark Knight Rises.