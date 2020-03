Er wordt een nieuwe versie gemaakt van de in 1996 uitgebrachte horrorfilm Scream, die wereldwijd succes werd. Volgens Variety gaan Matthew Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett, die eerder de horrorfilm Ready or Not maakten, de remake regisseren.

De film wordt geproduceerd door Spyglass Entertainment. Het bedrijf werd een jaar geleden opgericht door onder anderen de eigenaren van Lantern Entertainment.

Dit bedrijf nam de rechten van de Scream-reeks over nadat productiebedrijf The Weinstein Company in 2018 failliet was gegaan. Dit gebeurde na aantijgingen aan het adres van Harvey Weinstein. Door het overnemen van de rechten heeft Spyglass Entertainment nu de mogelijkheid om een remake van Scream te maken.

Scream draait om een groep middelbare scholieren die wordt bedreigd door een seriemoordenaar. Onder anderen Neve Campbell, Courteney Cox en David Arquette hadden rollen in de horrorfilm. Er werden daarna nog drie vervolgen gemaakt. Deze films kwamen uit in 1997, 2000 en 2011.