De organisatie achter de Emmy televisieprijzen heeft de Emmy-nominaties en de gewonnen Emmy Awards van de documentaire George Stevens: D-Day to Berlin ingetrokken. De Amerikaanse documentaire uit 1994 vertoont volgens de Emmy Academy teveel gelijkenis met de Britse documentaire D-Day to Berlin uit 1985, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

"De Televisie-academie kwam er recentelijk achter dat de BBC-documentaire D-Day to Berlin qua productie gelijkenissen vertoont met George Stevens: D-Day to Berlin", aldus een woordvoerder van de Emmy Academy. "Hierdoor heeft de Emmy Televisie-academie geconcludeerd dat dat tweede programma niet had mogen meedingen naar een Emmy."

De Emmy-organisatie kwam tot haar besluit ondanks de aanpassingen die de documentaire uit 1994 had gedaan aan montage, geluid en andere elementen van de productie. De documentaire wordt niet meer vermeld als winnaar of genomineerde op de website van de Emmy Awards.

Het besluit om de Emmy's in te trekken heeft gevolgen voor regisseur en productent George Stevens jr. en montagetechnicus Catherine Shields. Zij wonnen met George Stevens: D-Day to Berlin Emmy's voor respectievelijk narratief, scenario en montage.