De release van Fast & Furious 9, de actiefilm die op 21 mei zou verschijnen, wordt met een jaar uitgesteld. Vanwege de uitbraak van het coronavirus, wordt de film nu op 2 april 2021 wereldwijd uitgebracht. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Vanwege de nieuwe maatregelen in Nederland, sluit het EYE Filmmuseum per direct de deuren van filmzalen en tentoonstellingsruimten. Een woordvoerder weten laat aan NU.nl weten dat het restaurant wel in beperkte mate toegankelijk, tot honderd gasten.

De organisatie van het Movies that Matter Festival laat intussen weten dat het evenement, dat van 20 tot en met 28 maart zou plaatsvinden, wordt geannulleerd.

NU.nl is in afwachting van een reactie van verschillende bioscoopketens en distributeurs met betrekking tot andere grote filmreleases van de komende tijd. Zo moet de Disney-film Mulan op 26 maart verschijnen.

Vervolg A Quiet Place uitgesteld

Eerder op donderdag werd al bekend dat de releasedatum van A Quiet Place: Part II wordt uitgesteld. Dat liet regisseur John Krasinski donderdag weten via Instagram. Het vervolg op A Quiet Place zou op 19 maart uitkomen.

"Een van de dingen waar ik het meest trots op ben, is dat mensen zeggen dat je deze film samen met anderen moet kijken", aldus Krasinski.

"Door wat er nu aan de hand is in de wereld lijkt dit me niet de juiste tijd daarvoor. Hoewel ik ontzettend benieuwd ben naar jullie reacties, ga ik met de release wachten tot we 'm daadwerkelijk met z'n allen kunnen bekijken."

