De release van Disney-film Mulan, die op 26 maart zou verschijnen, gaat niet door. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag. Ook fantasyfilm The New Mutants (release op 6 april) en de horrorfilm Antlers (30 april) blijven voorlopig op de plank liggen.

De liveactionversie van Disneys animatiefilm Mulan zou met een budget van 200 miljoen dollar (178 miljoen euro) een van de grootste releases van 2020 worden. Het is nog onbekend wanneer de film zal verschijnen. Disney zoekt voor alle films naar nieuwe data.

Donderdag werd al bekend dat Fast & Furious 9, de actiefilm die op 21 mei zou verschijnen, met een jaar wordt uitgesteld. De film wordt nu op 2 april 2021 wereldwijd uitgebracht. Ook de vervolgen op horrorfilm A Quiet Place en familiefilm Peter Rabbit krijgen nieuwe releasedata. Laatstgenoemde verschijnt nu op 7 augustus. Bond-film No Time to Die, die oorspronkelijk op 2 april zou verschijnen, komt nu op 25 november uit.

Bioscopen nemen strenge maatregelen

Bioscoopketens Pathé, Kinepolis en Vue zullen tot en met 31 maart maximaal honderd mensen in de zalen toelaten, melden woordvoerders aan NU.nl en via Twitter. Bij Pathé wordt de stoelkeuze aangepast naar vrij zitten, zodat ruimte tussen de bezoekers kan worden behouden. Vue laat weten zonder pauzes in films te gaan werken.

In België zijn alle filialen van Kinepolis tot en met 31 maart dicht. Ook het EYE Filmmuseum heeft alle deuren van filmzalen en tentoonstellingsruimten gesloten. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat het restaurant wel in beperkte mate toegankelijk is. Er kunnen tot honderd gasten terecht.

De organisatie van het Movies that Matter Festival laat weten dat het evenement in Den Haag, dat van 20 tot en met 28 maart zou plaatsvinden, wordt geannuleerd.

