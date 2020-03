Acteur Jaap Stobbe, onder meer bekend van de serie Bassie & Adriaan: De Plaaggeest, is vorige maand op 83-jarige leeftijd overleden.

Het is niet bekend waaraan Stobbe is overleden, schrijft RTL Boulevard donderdag. Stobbe was eind jaren zeventig te zien in de serie Bassie & Adriaan: De Plaaggeest, waarin hij de Plaaggeest speelde. Het was de eerste avonturenserie van Bassie & Adriaan, waarvan er in totaal negen zijn verschenen.

Aan het eind van Bassie & Adriaan: De Plaaggeest gooit de plaaggeest zijn kostuum weg en laat hij Bassie en Adriaan middels een brief weten spijt te hebben. Stobbe is in de andere series van Bassie en Adriaan dan ook niet meer te zien.

In de jaren tachtig had Stobbe een hoofdrol in de jeugdserie De Poppenkraam en in 1995 en 1996 was hij de eerste acteur die de rol van Lowietje vertolkte in de serie Baantjer.

De acteur had verder voornamelijk bijrollen, onder meer in de film Amsterdamned en in de komedieseries Sam Sam en Kees & Co.