De opnamen van de nog titelloze film over Elvis Presley in Australië zijn voorlopig stilgelegd nu acteur Tom Hanks besmet is met het coronavirus.

Dat heeft Baz Luhrmann, de Australische regisseur van de film, aan cast en crew laten weten. Het is niet duidelijk hoeveel personen direct contact hebben gehad met Hanks, maar iedereen van de productie is voorlopig naar huis gestuurd. De film moet in oktober 2021 verschijnen.

De premier van Queensland, waar de opnamen zouden plaatsvinden, heeft donderdag gezegd dat iedereen die in nauw contact is geweest met Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson in isolatie moet.

"Ik heb meerdere keren contact gehad met Baz Luhrmann en hij wil bij de inwoners van Queensland benadrukken dat alle regels rondom het virus worden nageleefd", aldus de premier volgens The Hollywood Reporter.

Hanks speelt rol van manager van Presley

Hanks speelt in de film de rol van Colonel Tom Parker, die jarenlang de manager was van Presley. De manager heette eigenlijk Dries van Kuijk en werd geboren in Nederland.

De 63-jarige Hanks en zijn even oude vrouw Rita Wilson waren al minstens een week in Australië toen bekend werd dat zij het virus hebben opgelopen. Volgens de autoriteiten in het land is dat gebeurd in hun thuisland de Verenigde Staten of hebben ze het onderweg van de VS naar Australië opgelopen.

Hanks en Wilson, die al een aantal concerten in Australië had gegeven ter promotie van haar nieuwe album Halfway to Home, zitten momenteel minimaal twee weken in isolatie in een ziekenhuis aan de Gold Coast.

