Actrice Uma Thurman speelt de hoofdrol in Suspicion, een nieuwe thrillerserie die te zijn zal zijn op streamingdienst Apple TV+, meldt Apple.

De thriller is gebaseerd op de Israëlische serie False Flag, die gaat over de ontvoering van de zoon van een vooraanstaande Amerikaanse zakenvrouw. De ontvoering van de 21-jarige Leo wordt vastgelegd op video, waarna de zoektocht naar de daders begint.

Naast de actrice bekend van Kill Bill en Pulp Fiction, bestaat de cast uit Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.) en Angel Coulby (Dancing On The Edge).

Vanaf wanneer Suspicion te zien zal zijn is nog niet bekend.